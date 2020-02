Əliyev-Paşinyan debatında diqqətdən qaçan MƏQAM

Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev və Ermənistan baş naziri Nikol Paşinyan arasında Münhen Təhlükəsizlik Konfransında baş tutan debat hələ də müzakirə olunmaqda davam edir.

Metbuat.az xəbər verir ki, belə ki, 45 dəqiqə davam edən müzakirələrdə diqqətdən kənarda qalan məqamlardan biri debatı izləyənlər arasında Ukraynanın keçmiş prezideti Pyotr Poroşenkonun olmasıdır. Zalın Azərbaycandan olan qonaqlar üçün ayrılan hissəsində əyləşən Ukrayna lideri 45 dəqiqə boyunca İlham Əliyev-Nikol Paşinyan müzakirəsini dinləyib.

Azərbaycana rəğbətini gizlətməyən eks-prezident müzakirə paneli bitən kimi İlham Əliyevə yaxınlaşaraq onu qucaqlayıb. Poroşenko yaxınlıqda duran Nikol Paşinyana tərəf baxmayaraq, onunla nümayişkəranə şəkildə görüşməyib. Bu jesti ilə Ukraynanın keçmiş lideri Ermənistanda ciddi qınaq obyektinə çevrilib. Ermənilər Azərbaycanın yaxında olduğunu göstərən Poroşenkonun addımına qısqanclıqla yanaşıblar. Pyotr Poroşenko 2014-cü il iyunun 7-dən 2019-cu il mayın 20-nə qədər Ukrayna prezidenti asəalhiyyətlərini icra edib. Hazırda o, “Avropa Həmrəyliyi” partiyasının sədridir. (Modern.az)

