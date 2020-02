Bakıda naməlum kişi meyiti tapılıb.

Metbuat.az bildirir ki, hadisə paytaxtın Yasamal rayonunda qeydə alınıb. Rayonun Mirzəağa Əliyev 139 ünvanında yerləşən "Papa Johns Pizza" restoranının qarşısında kimliyi məlum olmayan, təxminən 55-60 yaşlarında kişi meyiti tapılıb.

Faktla bağlı Yasamal Rayon Prokurorluğunda araşdırma aparılır.(Apa)

