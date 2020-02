"Sədərək Ticarət Mərkəzində baş verən yanğın məhdudlaşdırılıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, Fövqəladə Hallar Nazirliyindən verilən xəbərə görə, hazırda yanğının tam söndürülməsi üçün işlər davam etdirilir.

Fövqəladə Hallar nazirinin müavini Etibar Mirzəyev yanğın baş verən "Sədərək" Ticarət Mərkəzinə gəlib.

Yanğının qarşısının tam alınması üçün tədbirlər davam etdirilir.

