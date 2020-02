Yanğın baş verən "Sədərək" Ticarət Mərkəzinə 5 təcili tibbi yardım briqadası cəlb olunub.

Metbuat.az xəbər vei ki, bu barədə TƏBİB-dən bildirilib. Hadisə yerində 8 nəfərə yerində yardım göstərilib, bir nəfər isə başın travması ilə Kliniki Tibbi Mərkəzə aparılır.

İlkin məlumata görə, yanğın başlayan korpusda 60-a yaxın mağaza tamamilə yanıb.

Onlardan ikisi 160 kvadratmetrlik ayaqqabı mağazalarıdır.

