Mingəçevirdə yol qəzası baş verib.

Metbuat.az xəbəri verir ki, Mingəçevir bürosunun məlumatına görə, hadisə şəhərin Heydər Əliyev prospektində qeydə alınıb. “Niva” və “Chery” markalı minik avtomobillərinin toqquşması nəticəsində iki nəfər – 1999-cu il təvəllüdlü Fərhad Verdiyev və 1967-ci il təvəllüdlü Vidadi Mikayılov xəsarət alıb.

Faktla bağlı araşdırma aparılır. (Apa)

