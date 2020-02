“Sədərək” son dörd ildə neçə dəfə və niyə yanıb? - SİYAHI

Bakı şəhərinin Qaradağ rayonunda yerləşən “Sədərək” ticarət mərkəzində tez-tez yanğın baş verir.

Metbuat az xəbər verir ki, 365.az“Sədərək” ticarət mərkəzinin son dörd ildə neçə dəfə yandığını araşdırıb:

2016-ci il 24 sentyabr - Yanğın qısaqapanma nəticəsində baş verib.

2017-ci il 10 iyun - “Sədərək” ticarət mərkəzində baş vermiş yanğın nəticəsində iki mağazanın dam örtüyü ümumilikdə 150 m2 sahədə yanıb.

2018-ci il 16 noyabr - Yanğının Yeni il malları satılan anbarda başladığı bildirilib.

2019-ci il 26 fevral - Cərgələrdən kənarda yerləşən anbarda yanğın olub.

2019-ci il 5 avqust - Ümumi sahəsi 1600 m² olan müxtəlif təyinatlı anbarın yanar konstruksiyaları və içərisində olan mallar 900 m² sahədə yanıb.

2020-ci il 18 fevral - İlkin məlumata əsasən, yanğın ayaqqabı satışı mağazalarında baş verib. Yanğın 900-1000 kvadratmetr sahəni əhatə edib.

