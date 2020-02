“Elgizlə İzlə” verilişində ağılasığmaz səsyazısı yayımlanıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, küçədə uşağı ilə diləndiyi iddia edilən Səadətin uşağını 3 min manata satması ilə bağlı səsyazı yayımlanıb.

Həmin görüntüləri təqdim edirik:

