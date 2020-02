Lombardların fəaliyyətləri nəzarətə götürüləcək - VİDEO

Hər gün bir yerdə ofis açır, 3 ay işləyir, 3 aydan sonra gedirsən ki, obyekt yerində yoxdur. Yerini dəyişir, camaatı aldada-aldada vaxt qazanır.

Metbuat.az xəbər verir ki, “Günə doğru” verilişində lombardların fəaliyyəti ilə bağlı sujet yayımlanıb.

Azərbaycanda lombardların fəaliyyətinə nəzarət gücləndiriləcək. Hazırda onların işini tənzimləyən hüquqi mexanizm olmadığından vətəndaşların aldadılması hallarına tez-tez rast gəlinir.

Sakin: “Onlar müştərilərin zinət əşyalarını həvəslə götürürlər. Ancaq həmin əşyanı götürməyə gedəndə deyirlər ki, gecikmisən, əşyaların yoxdur, yaxud da gedirsən obyekti yerində tapa bilmirsən”.

Hazırda lombard fəaliyyəti üçün xüsusi razılıq tələb olunmur. Yəni istənilən şəxs MMC şəklində lombard açaraq fəaliyyət göstərə bilər.

Rəşad Həsənov – İqtisadçı: “Sahibkarlar sadəcə gedib, qeydiyyatdan keçərək, fiziki şəxs kimi fəaliyətə başlaya bilir. Və bu da öz növbəsində təbii ki, müxtəlif risklərə səbəb olur. Bir çox hallarda vətəndaşlar tərəfindən lombardlara təqdim olunan hansısa aktivlər xüsusilə də qızıl-zinyət əşyaları olur. Bunların da aşağı qiymətləndirilməsi həyata keçirilir”.

Banklara nisbətən asan şərtlərlə xidmət göstərən lombardlar bəzən girov qismində aldıqları qızıl-zinət əşyalarını başqa məqsədlər üçün istifadə edirlər.

Samir Qasımov – Vəkil: “Onun istifadəsi və digər şəxsə verilməsi lombarda qadağan olunur. Hətta həmin əşyaların qiyməti lombard tərəfindən mütləq sığortalanmalıdır. Əgər hər hansı bir hadisə nəticəsində oğurluq və s. o əşyalar məhv olarsa, onda sığorta şirkəti əşyaların sahibinə pulu ödəsin”.

Ekspertlərin sözlərinə görə, hazırda aktual problemlərdən biri lombard fəaliyyətinə nəzarət mexanizminin olmamasıdır.

Rəşad Həsənov – İqtisadçı: “Bu insanlar öz fəaliyətini qanun çərçivəsində həyata keçirmir. İnsanlarla müqavilə əsasında bu xidmətləri təklif etmirlər. Və yaxud da təklif etdiyi halda belə onlar artıq faəliyətini dayandırdıqda ölkəni tərk etmiş olurlar. Artıq bu insanlarla bağlı hər hansı Azərbaycan qanunvericiliyə uyğun olaraq müvafiq cəza tədirlərinin həyata keçirilməsi məhkəmə qərarlarının icrası mümkün olmur”.

Samir Qasımov – Vəkil: “Hazırda lombard təşkilatlarının lisenziyalaşdırılması gözlənilir. Lisenziya üçün müraciət edən və lisenziya alan lombard təşkilatları daha ciddi prosedurlardan keçəcək ki, nəticədə də bu tip qanunsuz halların sayı azalacaq”.

Xatırladaq ki, ötən ilin sonlarında milli məclisdə lombardlar haqqında qanun layihəsi müzakirəyə çıxarılıb. Yeni formalaşan parlamentin də ilk müzakirə mövzularından birinin məhz bu məsələ olması gözlənilir.

