30 gün ərzində ödəməlisiniz - Polisdən sürücülərə XƏBƏRDARLIQ

Son zamanlar xüsusən paytaxtda xarici nömrələrlə hərəkət edən avtomobillərin sayı çoxalıb.

Metbuat.az "Atv.az"a istinadla xəbər verir ki, bu cür avtomobillərin sürücüləri yol hərəkəti qaydalarını pozarkən cərimə tətbiq olunsa da, əksər hallarda əcnəbi vətəndaşlar cəriməni ödəməkdən yayınıblar. Bununla bağlı baş Dövlət Yol Polis İdarəsi əcnəbi sürücülərə müraciət edib. Artıq mexanizm də hazırlanıb.

Polis sürücülər üçün bildiriş paylayıb. Həmin bildirişdə qeyd olunub ki, tərtib olunmuş protokola əsasən cərimə məbləği 30 gün müddətində ödənilmədikdə həmin məbləğin üzərinə 1% dəbbə pulu gələcək.

Cərimələrin ödənilməsi üçün sərhəd keçid məntəqələrində ödəniş terminalları mövcuddur.

