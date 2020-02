Mikayıl Cabbarovdan bu sahibkarlara ŞAD XƏBƏR

"Azərbaycanda qızıl sənayesinin inkişaf etdirilməsi perspektivlərini müzakirə edərkən problemlərə də nəzər salmalıyıq. İqtisadiyyatın şaxələndirməsinin mühüm hissəsi dağ-mədən sənayesinin inkişafıdır”.

Metbuat.az modern.az-a istinadən xəbər verir ki, bunu İqtisadiyyat naziri Mikayıl Cabbarov sahibkarlarla görüşündə deyib. Nazir qeyd edib ki, regionlarda dağ-mədən sənayesində qızıl istehsalı ilə yanaşı, digər qiymətli metalların istehsalı potensialı böyükdür:

"Azərbaycanın zərgərlik sahəsində tarixi ənənələri mövcuddur. Biz sıfırdan hər hansı işi başlamırıq. Zərgərlik sənayesinin yüksəldilməsi üçün ciddi dəstək verilməsi vacibdir. Stimullaşdırıcı amillərin artırılması zərgərlik sənayesinin inkişafında əhəmiyyətli ola bilər”.

M.Cabbarovun sözlərinə görə, sahənin inkişafı üçün şəffaflığın təmin edilməsi vacibdir:

"Biz "kölgə” iqtisadiyyatının bu sahədə azaldılmasına nail olmalıyıq. Güzəştlər o şəxslərə verilir və veriləcək ki, şəffaf fəaliyyət göstərəcək. Bu sahədə rəqabət mühitinin olması bizim üçün əsas məqsədlərdən biridir. Zərgərlik sahəsində aparılan təhlillər burada bir sıra çatışmazlıqların olduğunu göstərir".

Nazir bazarda yerli zərgərlik məhsullarının azlığına diqqət çəkib:

"Qızılın keyfiyyəti hər zaman ictimaiyyət tərəfindən müzakirə olunur. Bu, həm istehlakçıların hüquqlarına, həm də bizim hədəflərimizə zərbə vuran məqamlardan biridir. Sektorda qeyri-şəffaf əmək münasibətlərinə də rast gəlinir.



Biz bunu bilirik. Bazarda şəffaflığın təmin edilməsi dövlətin aidiyyatı strukturlarının üzərinə düşən əsas hədəflərindən biridir. Zərgərlik sahəsində çətinlikləri müəyyən etmək üçün qısa müddət ərzində ixtisaslaşmış asosiassiyanın yaradılması təqdirəlayiqdir”.

