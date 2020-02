Sabiq nazir Ziya Məmmədova ağır itki üz verib.

Metbuat.az xəbər verir ki, Ziya Məmmədovun qaynı dünyasını dəyişib.

Qeyd edək ki, sabiq nazirin qaynı Mingəçevirdə yaşayırdı. Mərhum yaşadığı rayonda dəfn ediləcək.(Ölkə.az)

