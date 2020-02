Dini Qurumlarla İş üzrə Dövlət Komitəsi tədbir keçirdi - LƏNKƏRANDA / FOTOLAR

Dini Qurumlarla İş üzrə Dövlət Komitəsinin (DQİDK) Lənkəran bölgəsi üzrə şöbəsi, Qafqaz Müsəlmanları İdarəsi (QMİ) və Lənkəran Şəhər İcra Hakimiyyətinin (ŞİH) birgə təşkilatçılığı ilə Lənkəran rayonunun Separadi kənd məscidində “ Mənəvi dəyərlərimiz sərvətimizdir ” adlı tədbir keçirilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, tədbidə Dini Qurumlarla İş üzrə Dövlət Komitəsinin Lənkəran bölgəsi üzrə şöbəsinin müdiri Qağayı Məmmədov, şöbənin əməkdaşıEmin Həmidli, Lənkəran ŞİH-nin İctimai-siyasi və humanitar məsələlər şöbəsinin müdir müavini-dini qurumlarlaişin təşkilatçısı Asif İmanlı, QMİ-nin Lənkəran bölgəsi üzrə səlahiyyətli nümayəndəsi Qəni Axundzadə, Şağlaser kənd məscidi dini icmasının sədri, din xadimləri və kənd ictimaiyyətininnümayəndələri iştirak edib.

Çıxışlar zamanı mənəvi dəyərlərimizinxalqımızın qiymətli sərvəti olduğu qeyd edilib. Bu dəyərlərin qorunması və yaşadılmasında din xadimlərinvə dini icma üzvlərinin üzərinə mühüm vəzifələr düşdüyü vurğulanıb.

Sonda tədbir iştirakçılarını maraqlandıran suallar cavablandırılıb.

