Cavid Hüseynova ağır cəza verildi - VİDEO

Bu gün AFFA İntizam Komitəsinin (İK) iclası keçirilib.

Metbuat.az bildirir ki, iclasda Azərbaycan Premyer Liqasının XVII turunun oyunlarında qeydə alınmış neqativ hallara hüquqi qiymət verilib.

“Qarabağ”la görüşün 67-ci dəqiqəsində baş hakim Rəhim Həsənovu təhqir etdiyinə görə birbaşa qırmızı vərəqə alaraq meydançadan kənarlaşdırılan “Zirə”nin kapitanı Cavid Hüseynova dörd oyunluq cəza, klubuna 3200 manat cərimə kəsilib (həmin epizoda 4:40-cı dəqiqədən etibarən baxa bilərsiniz). “Səbail” – “Qəbələ” matçında qırmızı vərəqə alan qonaqların ispaniyalı yarımmüdafiəçisi Fernan Lopes qarşıdakı bir turu buraxacaq. “Qəbələ” isə 200 manat məbləğində cərimələnib. “Neftçi” – “Keşlə” qarşılaşmasında birincilərin beş futbolçusu, “Sumqayıt” – “Sabah” görüşündə isə ikincilərin dörd üzvü sarı vərəqə alıb. Bu üzdən adıçəkilən klublar 800 manat ziyana düşüb. Bundan başqa, I divizionda çıxış edən komandalar da cəzalandırılıb. “Zirə-2” komandası “Sabah-2” ilə matçın ikinci hissəsində paltardəyişmə otağını gec tərk edib. Meydan sahibi komanda beş dəqiqə gecikdiyi üçün 80 manat məbləğində cərimə olunub. Oyunda azarkeşlər üçün tibbi xidmət təşkil edilmədiyi üçün “Zirə-2” daha 80 manat ödəməli olacaq. “Sabah-2” isə elektron protokolu vaxtında təqdim etməməsi ilə əlaqədar 80 manat ödəyəcək. “Neftçi-2” – “Sumqayıt-2” matçında elektron əvəzetmə tabloları işləməyib və diktor olmayıb. Bu isə “Neftçi”yə 80 manat cərimə bahasına başa gəlib. “Kəpəz” – “Keşlə-2” qarşılaşmasında xərək daşıyanların yaşı 18-dən aşağı olub. Bölgə təmsilçisi elektron protokolu da vaxtında təqdim etməyib və topdaşıyan şəxslərin sayı əsasnamədə qeyd olunandan az olub. “Kəpəz” hər bir çatışmazlığa görə 80 manat ödəyəcək.

