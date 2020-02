Mərkəzi Seçki Komissiyasının (MSK) növbəti iclası başlayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, komissiya üzvləri 2020-ci ilin fevralın 9-da keçirilən Milli Məclisə seçkilərlə əlaqədar daxil olan daha bir neçə müraciətə baxır.

MSK tərəfindən gündəlikdə duran məsələlərlə bağlı müvafiq qərarlar qəbul ediləcək.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.