Gəncə Şəhər İcra Hakimiyyətində kadr dəyişikliyi olub.

Mətbuat.az xəbər verir ki,Gəncə Şəhər İcra Hakimiyyətinin başçısı Niyazi Bayramov əmr imzalayıb. Əmrə əsasən, Fərid Fuad oğlu Əbdülzadə onun yeni köməkçi təyin edilib.

