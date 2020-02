Bu gün Sədərək Ticarət Mərkəzində güclü yanğın baş verib.



Metbuat.az xəbər verir ki, baş vermiş yanğın zamanı polis əməkdaşları da yanğınsöndürənlərlə birgə alovun qarşısının alınmasında iştirak edib, sahibkarların əmlakının təhlükəsiz yerə çıxarılmasında və mühafizə olunmasında köməklik göstəriblər.

Həmin görüntüləri təqdim edirik:

