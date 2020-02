“Şikayətçi şikayəti göndərəndən sonra da əlinə hansısa material keçərsə, MSK-ya təqdim edə bilər”.

Metbuat.az-ın məlumatına görə, bunu Mərkəzi Seçki Komissiyasının bu gün keçirilən iclasında MSK sədri Məzahir Pənahov deyib.

M. Pənahov bildirib ki, MSK bütün şikayətləri ciddi şəkildə araşdırır: “Hətta şikayətçi bizə ünvanladığı şikayətdən sonra da əlinə material keçərsə, bizə təqdim etsin. Bizim hələ vaxtımız var. Bütün şikayətlərə ciddi şəkildə baxılacaq və müvafiq qərar qəbul ediləcək”.

