Bu dairənin 5 məntəqəsində səsvermənin nəticələri LƏĞV EDİLDİ

Mərkəzi Seçki Komissiyasının bu gün keçirilən iclasında 79 saylı İmişli Seçki dairəsindən namizədlər Hüseynli İlqar, Fərzəliyev Muradın və Əkbərli İltizam şikayətinə baxılıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, MSK üzvü Bəxşeyiş Əsgərov bildirib ki, şikayətlər eyni məğzi əhatə etdiyindən 1 əsasda birləşdirilib: “Müraciətlərdə çoxlu sayda videogörünü, protokol, akt MSK-ya təqdim edilib. Araşdırma zamanı hər iki namizəd MSK-da olub. Gecə saatlarına qədər biz onlarla araşdırmanı aparmışıq. Aparılan araşdırma nəticəsində iki məntəqə üzrə seçki qanunvericiliyinin pozulmasını müşahidə etmişik. 14 saylı və 23 saylı məntəqədə keçirilən səsvermə seçicilərin iradəsini əks etdirmədiyi məlum olub. Seçki məntəqələrində əsas mübahisələndirilən məsələ protokolların namizədlərə verilməməsidir. Fərzəliyev Murad isə 43 seçki məntəqəsindən 37-dən protokolları əldə edə bilib. F. Murad şikayətə əlavə olaraq, 19, 20, 21 saylı məntəqələrdə də seçkinin nəticələrini araşdırmağı xahiş edib. Ekspert Qrupu sosial şəbəkədə yayılan və veb-kameralardakı görüntüləri də araşdırıb. 14, 16, 21, 23, 25 saylı məntəqələrdə səsvermənin nəticələri etibarsız hesab edilib.

MSK 14, 16, 21, 23, 25 saylı seçki məntəqəsində səsvermənin nəticələrini etibarsız hesab edib və şikayətləri qismən təmin edib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.