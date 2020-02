Məzahir Pənahov: “Seçki komissiyaları günahkardır”

“Biz pozuntularla bağlı məsələləri seçki prosesi başa çatandan sonra araşdırmağa davam edəcəyik”.

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu Mərkəzi Seçki Komissiyasının bu gün keçirilən iclasında MSK sədri Məzahir Pənahov deyib.

MSK sədrinin sözlərinə görə, istənilən halda seçki komissiyaları bunların baş verməsinə görə günahkardır.

“Biz əslində seçki nəticələrinin ləğv olunmasına meylliyik”.

Məzahir Pənahov bildirib ki, MSK-ya daxil olan bütün şikayətlər yoxlanılır və geniş şəkildə araşdırılır:

“Təsdiqini tapan hər bir məsələ ilə bağlı ölçü götürülür”.

