"Hər bir şəxsin hüququ və həmin hüququn həddi var".

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu Mərkəzi Seçki Komissiyasının (MSK) bu gün keçirilən iclasında MSK sədri Məzahir Pənahov deyib.

“Müəyyən məsələlərdə həddin keçilməsinə göz yumuruq. Biz heç vaxt deməmişik ki, blogerləri, müşahidəçiləri oradan çıxarın. Biz seçkilərin şəffaf keçirilməsinin tərəfdarıyıq”.(Report)

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.