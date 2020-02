Liviyada general Xəlifə Haftara bağlı Liviya ordusu Türkiyəyə aid bir gəmini vurduqlarını iddia edib.

Metbuat.az "haberler.com"a istinadən xəbər verir ki, digər mənbələr gəminin yox, Trablus limanında köhnı bir deponun vurulduğunu bildirib.

Yerli media bunu son dəqiqə xəbəri olaraq yayımlayıb və məsələ ilə bağlı ətraflı məlumat hələki yoxdur.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.