Daha 3 məntəqənin nəticələri ləğv edildi

Mərkəzi Seçki Komissiyasının (MSK) bu gün keçirilən iclasında Milli Məclisə keçirilən seçkilərlə əlaqədar şikayətlərə baxılır.

Metbuat.az xəbər verir ki, müraciət barədə MSK üzvü İlkin Şahbazov məlumat verib.



O bildirib ki, 32 saylı Suraxanı üçüncü seçki dairəsindən daxil olan müraciətə əsasən şikayətçi həmin dairənin nəticələrinin ləğvini tələb edib:



"Araşdırmanın nəticəsinə əsasən protokollarda səsvermənin nəticələrinə təsir edə biləcək əsaslar müəyyən edilməyib. Yalnız 4, 8 və 9 saylı məntəqədə pozuntular müəyyənləşib. Ona görə bu məntəqənin nəticələri etibarsız hesab olunmalıdır".



Qərar səsverməyə çıxarılıb və şikayət qismən təmin olunub.



