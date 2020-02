"Hamı yaxşı bilir ki, Poqba..."

"Syudad Real"ın (İspaniya) futbolçusu Matias Poqba qardaşı - "Mançester Yunayted"in yarımmüdafiəçisi Pol Poqba haqda danışıb.

Metbuat.az bildirir ki, o, 26 yaşlı oyunçunun İngiltərə klubundan ayrılmağı planlaşdırdığını təsdiqləyib:



"Hamı yaxşı bilir ki, Pol "Mançester Yunayted"dən ayrılmaq istəyir. O, Çempionlar Liqasında oynamaq və titul qazanmağa hədəfləyir. Hamımız bilirik ki, "Mançester Yunayted"də bunlar olmayacaq. Ona görə yayda nələrin olacağına baxacağıq".



Qeyd edək ki, Poqbanın "Yuventus"a qayıtmaq istədiyi iddia olunur.(Qol.az)

