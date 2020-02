Türkiyənin Manisa vilayətində 5,2 bal gücündə zəlzələ olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, zəlzələ İzmir, Bursa, Balıkesir və digər şəhərlərdə də hiss edilib.



Dağıntı və xəsarət alanların olub-olmadığı barədə hələlik məlumat yoxdur.



