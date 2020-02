Cari ilin yanvar ayında ötən ilin eyni ayı ilə müqayisədə içki istehsalında 40,8 faiz, tütün məmulatlarının istehsalında 1,6 faiz, qida məhsullarının istehsalında isə 1,1 faiz artım müşahidə edilib.

Dövlət Statistika Komitəsindən Metbuat.az-a verilən məlumata görə, bu sahələrin əsas məhsullarından qaymaq və xama istehsalı 30,6 faiz, kolbasa məmulatları 25,6 faiz, cem və marmeladların istehsalı 15,1 faiz artıb.

