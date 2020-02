Dərslik və metodik vəsaitlərə dair ictimai rəyin öyrənilməsinə başlanıldı - VİDEO

Məktəbdəki dərsliklərdən şikayətlənən valideyn və şagirdlər üçün yeni xəbər var. Təhsil nazirliyi yeni layihəyə start verib. Layihədə cəmiyyətin bütün üzvləri iştirak edə biləcəklər.

Metbuat.az xəbər verir ki, 2020-2021-ci tədris ilinə ölkənin dövlət ümumtəhsil müəssisələrinin I, V və IX sinifləri üçün yeni hazırlanmış və ya təkmilləşdirilmiş dərslik və metodik vəsaitlərə dair ictimai rəyin öyrənilməsi prosesinə başlanılıb. Bu məqsədlə layihələr www.trims.edu.az saytının “İctimai müzakirədə olanlar” bölməsində yerləşdirilib. Yaxın zamanlarda bütün layihələrin sayta yerləşdirilməsi başa çatdırılacaq.

VÜSALƏ ƏLİYEVA- TƏDRİS RESURSLARI ÜZRƏ BAŞ MƏSLƏHƏTÇİ



Bu günə sayta 3 sinif üzrə 14 fənnin dərsliyi yerləşdirilib. Onların sayı 30-yaxındır. Amma bu dərsliklərin sayı çoxalır və yaxın günlərdə 1-5 və 9-cu siniflərin istifadəsinə veriləcək bütün dərsliklərin layihəsi saytda mövcud olacaq. " -

İstədiyiniz dərslik və metodik vəsaitin məzmunu ilə online rejimində tanış olmaq olar və sayt üzərindən irad və təkilifləri də bildirmək mümkündür.

Valideyn - "İradım odur ki, düzdür zəngindi dərsliklər amma çox çətindir uşaqların yaş həddinə uyğun deyil. Mənə elə gəlir ki tapşırıqlar uşaqların yaş həddinə uyğun deyil.onların yaş həddinə görə dərlikləri ağır qoyurlar. Yükləmə çoxdur."

Məktəbli -"İstərdim ki, tapşırıqlar bir az asan olsun. Hansı fənlər üzrə? Bütün fənnlər üzrə. mətlər bir az maraqlı olsun. Və bir az böyük olsun. Az uyazırtlar kitabları və mətnlər bir az balaca olur. İstərdim ki böyük olsun ətraflı olsun."

"Orta məktəbdə yox ama universitetimizdə elə şeylər var ki, ixtisasımıza uyğun olmayan fənlərdən dərslər keçirilir. Onlar olmasa lap yaxşı olar. Məsələn? Mən özüm xanəndəyəm amma gəlib bizə mülki müdafiə , xarici dil keçirilir. Məsələn ixtisasımız həftədə iki dəfə keçirilir amma ingilis dili 3 dəfə" - Tələbə

Təhsil üzrə ekspertlərin isə bu layihəyə olan münasibətləri birmənalı deyil. Hesab edirlər ki, dərsliklərin mütamadi olaraq dəyişməsinin mənfi tərəfləri çoxdur. Ən vacib məqamlardan biri odur ki, ictami müzakirə təkcə elektron portalda olmamalıdır.

KAMRAN ƏSƏDOV-TƏHSİL ÜZRƏ EKSPERT

"Konkret rəqəmlərə baxsaq ölkəmizin 4447 ümüumtəhsil məktəbində 151 min müəllim çalışır. Amma elektron portalda istifadə edənlər heç 10 min deyil. Müəllim adına deyirəm. Deməli 140 min müəllim bu ictimai müzakirədən kənarda qalacaq. Bu daha çox ictimai fəal olan müəllimlər və mütəxəssislər tərəfindən istifadə olunacaq bir portaldır. Digər tərəfdən valideynləri də bura cəlb eltmək lazımdır. Ölkə vətəndaşının 17 faizi ali təhsillidir. Hər min nəfərdə 170 nəfər ali təhsillidirsə deməli bu ictimai müzakirə effektiv deyil. İctimaiyyətin bütün təbəqələri bu müzakirədə iştirak edə bilmirlər. Bunun yeganə yolu həmin dərsliklər pilot layihə olaraq məktəblərə və ictimaiyyətə verilməlidir və qeyd olaraq alınmaılıdr. Mütləq şəkildə müəlliflər niyə ictimaiyyətdən gələn təklifləri və fikirləri nəzərə almadıqlarını əsaslandırmalıdırlar".

