Sərnişinlərinin koronavirusa yoluxduğu kruiz gəmisindən karantin götürüldü - VİDEO

Koronavirusun tüğyan etdiyi “Diamond Princess” kruiz gəmisindən karantin götürülüb.

Metbuat.az bildirir ki,sərnişinlər Yaponiya sahilində gəmini tərk edirlər. Gəmidən öncə yaşlı insanlar buraxılır. Layneri virusa yoluxmamış 500 nəfər tərk etməlidir.Fevralın 18-də “Diamond Princess”də koronavirusa yoluxan sərnişinlərin sayı 542 nəfər göstərilmişdi.

Qeyd edək ki, fevralın 5-də sərnişinlərdən birində virus aşkarlandıqdan sonra “Diamond Princess” Yaponiya sahillərində lövbər salıb.

Ümumilikdə, gəmidə 50 ölkədən olan 3700 nəfərdən artıq sərnişin olub.(Oxu.az)

