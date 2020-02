Koronavirusda son durum: 24 saatda 136 ölü, xəstəxananın baş həkimi də virusdan öldü

Çində meydana gələn və "Covid-19" adlandirilan yeni növ koronavirus nəticəsində ölənlərin sayı 2 mini keçib. Yoluxma sayı isə 74 mindən çoxdur. Virusun ortaya çıxdığı Vuhan şəhərindəki xəstəxananın baş həkimi də həyatını itirənlər arasındadır.

Metbuat.az "cnn.com"a istinadən xəbər verir ki, Çində biri Honq-Konqda olmaqla həyatını itirənlərin sayı bu gün üçün 2005 olaraq açıqlanıb. Bunlardan 136 nəfəri son 24 saatda ölənlərdir ki, bu ölümlərin də 132-si virusun yarandığı Hubey əyalətində baş verib. Virusa yoluxan 74 min 185 nəfərdən 11 min 977-nin vəziyyəti ağırdır.

Vəziyyəti şübhəli olan xəstələrin sayı 5 min 248, nəzarət altında olanların sayı isə 135 min 881 olaraq qeyd edilibş. Müalicə nəticəsində sağalanların sayı isə 14 min 376-dır.

Digər tərəfdən, Çin dövlət televiziyası Vuhan xəstəxanasının baş həkimi Liu Siminqin də virusdan həyatını itirdiyini açıqlayıb. Çinli həkim virusla mübarizədə ən əhəmiyyətli işçilərdən biri idi.

Birləşmiş Millətlər Təşkilatı (BMT) baş katibi Antonio Quterres virusla bağlı verdiyi açıqlamada bildirib ki, risk çox böyükdür və dünya olaraq buna hazır olmalıyıq.

