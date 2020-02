Bakıda 3 saylı şəhər klinik xəstəxanasında ölən şəxsin cibindən oğurluq edilib.



Metbuat.az xəbər verir ki, şəkəri qalxdığı üçün dünyasını dəyişən, 1956-cı il təvəllüdlü Vaqif Ağayevin cibindən 560 manat pul götürülüb. Mərhumun ailəsi polisə şikayət edib.

