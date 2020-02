Tanınmış teleaparıcı Alidə Mustafayevaya ağır itki üz verib.

Metbuat.az xəbər verir ki, aparıcının atası Fərhad müəllim dünyasını dəyişib.

O səhər saatlarında dünyasını dəyişib.

Qeyd edək ki, Alidə Mustafayeva ATV, ANS, AZtv -də xəbərlər proqramının aparıcısı olub. Hazırda İctimai TV-də çalışır.

Allah rəhmət eləsin.(Azxeber)

