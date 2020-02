"Pole çudes"in məşhur aparıcısı, Rusiyanın xalq artisti Leonid Yakuboviç pensiyasını açıqlayıb.

Metbuat.az rus mediasına istinadən xəbər verir ki, aparıcı pensiyasının hesabına köçürüldüyünü deyib. Rusiya mediasına verdiyi müsahibədə Yakuboviç işlədiyini bildirib, qazancı ilə qızının və nəvəsinin təhsil haqqını ödədiyini bildirib.

Aparıcı əlavə olaraq deyib ki, pensiyasını heç bir yerə xərcləmir.

Qeyd edek ki, aparıcı ötən illərdə ölkəmizdə də olub.

