Abş-da qadın qeyri-adi qəza törətdi- VİDEO

Abş-da yaşlı sürücü qəza törədib. Qəza gecə saatlarında meydana gəlib.



Metbuat.az bildirir ki, yol kəsişməsindəki yolayrıcını görməyən, 27 yaşlı sürücü onun üzərindən keçib. Avtomobil dairənin ortasındakı daş parçasına çırpılaraq,xeyli havalanıb və uçub.

Zərbənin gücü ilə daş da havalanıb və irəlidəki park olunmuş avtomobillərdən birinə dəyib. Xoşbəxtlikdən ətrafdakı insanlara zərər vermədən ötüşüb.

Yaşlı qadın sürücü də yüngül zədələrlə bu dəhşətli qəzadan qurtulub.

Hadisə Abş-ın Kaliforniya ştatının Lonq Bic (Long Beach) bölgəsində baş verib. Öz növbəsində təhlükəsizlik kameraları tərəfindən qeydə alınıb.

