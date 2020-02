Ərdoğandan xəbərdarlıq : "Əməliyyat hər an baş tuta bilər"

Son günlərdə qəsdən təşkil olunmuş kampaniya ilə qarşı-qarşıyayıq. Artıq son xəbərdarlıqlarımızı edirik. Ancaq indiyə qədər istədiyimiz nəticəni ala bilmədik.

Metbuat.az bildirir ki, bu sözləri Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan Ədalət və İnkişaf Partiyasının (AKP) iclasında çıxışında deyib.

“Türkiyə İdlib barəsində qurduğu əməliyyat planını tətbiq etmək üçün bütün hazırlıqları görüb. Hər əməliyyatda olduğu kimi bu məsələ barəsində də demək istəyirəm ki, bir gecə qəfil gələ bilərik. İdlib əməliyyatı an məsələsidir” - deyə, Ərdoğan bildirib.

