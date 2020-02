İran rəsmiləri ölkədə iki nəfərdə koronavirus aşkarlandığını ilk dəfə təsdiq edib.

Metbuat.az İSNA xəbər agentliyinə istinadən verdiyi məlumata görə, bu barədə Səhiyyə Nazirliyinin rəsmisi Kiyanuş Cahanpur çərşənbə günü bildirib.

O qeyd edib ki, son 2 gün ərzində bir neçə yeni koronavirus şübhəsi ilə müayinə olunanlar var.

