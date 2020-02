Qalmaqallı seçki dairəsinin sədri vəfat etdi

64 saylı Sabirabad ikinci seçki dairəsinin sədri Şükür İmanov komaya düşüb.

Metbuat.az xəbər verir ki, Ş. İmanov bir neçə ildir ki, ağır xəstəlikdən əziyyət çəkir. Onun ürəyində və böyrəyində problemlər var. Böyrəyinin biri bir müddət əvvəl əməliyyatla götürülüb. Son 3 gündə isə vəziyyəti ağırlaşdığı üçün işə çıxmayıb və xəstəxanaya yerləşdirilib. Hazırda o, komadadır.

Həkimlər onun yaşaması üçün ümidin olmadığını bildirərək İmanovu ailəsinə təhvil veriblər.

Komaya düşən 4 saylı Sabirabad seçki dairəsinin sədri Şükür İmanov dünyasını dəyişib.



Onun həyatını xilas etmək mümkün olmayıb.

Qeyd edək ki, 64 saylı dairədən deputatlığa lider namizəd YAP-ı təmsil edən Ramin Məmmədovdur.(Bakupost)

