Ramiz Mehdiyev Əfv Komissiyasından çıxarılıb?

“Əfv Komissiyasının tərkibinin formalaşması Prezident İlham Əliyevin səlahiyyətində olan məsələdir”.

Mətbuat.az bildirir ki,Prezident yanında Əfv Məsələləri Komissiyasının üzvü Əliməmməd Nuriyev sözügedən komissiyanın tərkibinin dəyişdililməsi ilə bağlı məlumatlara münasibət bildirərkən deyib.



“Əfv Komissiyasının üzvlərini azad etmək, yaxud da tərkibini dəyişmək Prezidentə məxsusdur. Komissiyadan kimlərin çıxıb, kimlərinsə təyin edilməsi barədə məlumatımız yoxdur”.



Qeyd edək ki, mətbuatda Azərbaycan Respublikası Prezidenti yanında Əfv Məsələləri Komissiyasının tərkibinin yenidən formalaşdırılması ilə bağlı məlumatlar yer alıb. Bildirilir ki, Komissiya sədri Ramiz Mehdiyev və Elmira Axundovanın tutduğu vəzifədən ayrılacağı deyilir.(Qaynarinfo)

