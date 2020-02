7 seçki məntəqəsinin nəticələri ləğv olundu - SON DƏQİQƏ

Mərkəzi Seçki Komissiyasının (MSK) bugünkü iclasında 9 fevral 2020-ci ildə keçirilən Milli Məclisə seçkilərlə əlaqədar müraciətlərə baxılır.

Metbuat.az xəbər verir ki, müraciətlər barədə MSK katibi Arifə Muxtarova məlumat verib.



O bildirib ki, 56 saylı Xaçmaz kənd, 62 saylı Saatlı, 92 saylı Zərdab-Ucar seçki dairələrindən daxil olan müraciətlər qanunvericilikdə nəzərdə tutulan müddət gecikdirilməklə göndərildiyindən şikayətçilərin özlərinə geri qaytarılmalıdır.



Təklif səsverməyə çıxarılaraq qəbul edilib.

Mərkəzi Seçki Komissiyasının iclasında 30 saylı Suraxanı birinci seçki dairəsindən daxil olan müraciətə baxılıb.



Deputatlığa namizəd Samirə Rəfullayeva şikayətində həmin dairənin nəticələrinin ləğvini tələb edib: "Şikayət araşdırıldıqdan sonra bəlli olub ki, 12, 14, 16, 18-ci seçki məntəqələrində qanun pozuntuları var. Ona görə həmin məntəqələrin nəticələrinin ləğvini təklif edirəm".



Təklif səsverməyə qoyularaq qəbul edilib və şikayət qismən təmin olunub.

