Türkiyə mətbuatına istinadən xəbər verir ki, 5 hotel və 14 evdə polisin keçirdiyi əməliyyat nəticəsində Azərbaycan, Özbəkistan və Qırğızıstan vətəndaşları yaxalanıb.

Mətbuat.az İstintaqın ilkin nəticələrində həmin qadınların iş adıyla Türkiyəyə gətirildikləri müəyyən olunub. Daha sonra onlar fahişəliyə məcbur edilib.

Saxlanılanlardan 28-i əcnəbi qadın, 22 nəfəri isə bu cinayətdə məsuliyyət daşıyan şəxslərdir.(Publika.az)

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.