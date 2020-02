Mərkəzi Seçki Komissiyasının iclasında 30 saylı Suraxanı Birinci Seçki Dairəsi qərar qəbul olunandan sonra yenidən deputatlığa namizədin təqdim etdiyi videogörüntülərə baxılıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, videogörüntülərə baxıldıqdan sonra 1 saylı seçki məntəqəsində də səsvermənin nəticələrinin etibarsız sayılması səs qoyulub, bu məntəqədə də səsvermənin nəticələrinin ləğv edilməsinə qərar verilib.

