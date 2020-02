“MSK-nın şikayətlərə baxmaması ilə bağlı iddialar gülməlidir”.

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu Mərkəzi Seçki Komissiyasının sədri Məzahir Pənahov deyib.

MSK sədri bildirib ki, bu onlar üçün qeyri-adi iraddır: “MSK daxil olan bütün şikayətlərə baxmaqda maraqlıdır. Heç bir namizəd şikayətlərə baxmamağımızla bağlı cəmiyyətə yalan məlumat verməməlidir. Sağlam, düzgün adam yalan informasiyanı niyə yaysın?"

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.