Bakıda mobil telefon və aksesuarları satılan mağazadan oğurluq olub.

Metbuat.az bildirir ki bu barədə mağaza əməkdaşları "baku.ws"a məlumat veriblər. Satış təmsilçisi Haldun Halaylı bildirib ki, “Memar Əcəmi” metrostansiyası yaxınlığında, Balaxanov küçəsində “Telekom Haus” adlı mağazaya müştəri qismində gələn qadınlar oğurluq ediblər.

Mağazaya daxil olan 3 qadın satıcıların diqqətini yayındırıb.

Qadınlardan biri 35 manatlıq poverbank oğurlayıb.

Həmin görüntüləri təqdim edirik:

