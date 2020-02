​Şou-biznesdən qız almaram deyənlərə Xalq artistindən SƏRT SİLLƏ - VİDEO

“Show News” verilişində xalq artisti Nəzakət Teymurova qızı ilə bağlı bəzi açıqlamalar verib.



Metbuat.az xəbər verir ki, ailə qurmaq ərəfəsində olan qızından danışan sənətçi təhsilə önəm verdiyini, qızının hüquq sahəsində ikinci ali təhsil almasını, magistr pilləsinə yüksəlmək arzusunda olduğunu bildirib. Həmçinin o birinci təhsilə sonra ailə həyatına önəm verdiyini də açıqlayıb:

“Qızım hazırda Bakı Dövlət Universitetində təhsil alır. İkinci ali təhsil almasını, hüquq oxumasını istəyirəm. Eləcə də magistr pilləsinə yüksəlməsini arzu edirəm. Mənim üçün ailə həyatından öncə sağlam təhsildir”.

Xalq artisti “Şou camiyəsindən qız almaram” deyənlərə də sillə kimi cavab verib:

“Hər kəs öz ailəsinin tərbiyəsini göstərir. Bəziləri gündəmə gəlmək üçün belə açıqalamar verirlər ki, şou aləmindən qız almaram. Elə adamlara demək lazımdır ki, sənin özün kimsən bəs? Həmin adamların psixoloji problemləri olduğunu düşünürəm. Özləri də valideyndilər, bir gün gələr onların da ailəsindən elə bir şey çıxar ki, özü də peşman olar”.

