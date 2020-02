İran kubokunda 1/4 finalın oyunları keçirilir.

Metbuat.az xəbər verir ki, Təbrizin “Traktor” klubu bu gün öz meydanında “Mes Kerman”la qarşılaşıb. 4:1 hesabı ilə qalib gələn Cənubi Azərbaycan təmsilçisi yarımfinala yüksəlib.

Təbrizlilərin qollarını Məhəmməd Xanzadə (32), Aşxan Deyagah (42), Reza Əsədi (44) və Səid Mehri (77) vurub.

