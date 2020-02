Naxçıvan Beynəlxalq Hava Limanı üçün yeni uçuş-enmə zolağı inşa olunub.

Metbuat.az-ın məlumatına görə, yeni zolaq hava limanının tam fasiləsiz fəaliyyət göstərməsinə, ən əsası isə geniştutumlu istənilən hava gəmilərinin qəbuluna imkan verəcək.

Bu gün test-sınaq məqsədilə zolağa ilk hava gəmisi endirilib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.