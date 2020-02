Suriyanın havadan müdafiə sistemləri Aralıq dənizi sahilində, Cebele şəhəri yaxınlığında raket hücumunun qarşısını alıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Suriyanın dövlət televiziyası məlumat yayıb.

Hücumun hansı qüvvələr tərəfindən təşkil edildiyi məlum deyil.

