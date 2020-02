Türkiyə İdlibdə təhdid təşkil edən bütün hədəfləri vuracaq. Əsgərlərimizi geri çəkməyəcəyik və müşahidə nöqtələrindən geri çəkilməyəcəyik. Ayın sonuna qədər mövcud mövqelərindən rejim qüvvələri geri çəkilməlidir.

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu Türkiyənin BMT-dəki daimi nümayəndəsi Firudin Sinirlioğlu BMT-də son xəbərdarlığında bildirib.

