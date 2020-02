"Leyptsiq"in sabiq baş məşqçisi Ralf Ranqnik "Milan"ı çalışdıra bilər.

Metbuat.az "L'Equipe"yə istinadən xəbər verir ki, İtaliy təmsilçisi 61 yaşlı mütəxəssislə ilkin müqavilə imzalayıb. Razılığa əsasən, o, növbəti mövsümdən komandanı çalışdıracaq.

Qeyd edək ki, "Milan"ı ötən ilin oktyabrından Stefano Pioli çalışdırır.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.