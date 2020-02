Səhiyyə Nazirliyi İranda koronavirusun aşkarlanması və 2 nəfərin dünyasını dəyişməsinin Azərbaycandakı epidemioloji duruma təsirinə aydınlıq gətirib.

Metbuat.az xəbər verir ki, Nazirliyin Sanitariya-epidemioloji nəzarəti sektorunun müdiri Viktor Qasımov açıqlamasında bildirib ki, hazırda ölkədə koronavirusa qarşı vəziyyət stabildir: “Ölkədə tibbi ləvazimat və maska ehtiyatı da kifayət qədərdir. Eyni zamanda maskaların ölkədən çıxarılmasına hökumət tərəfindən qadağa qoyulub”.

