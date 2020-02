Almaniyanın qərbində yerləşən Hanau şəhərində silahlı şəxslərin hücumu nəticəsində 8 nəfər ölüb, 5 nəfər isə yaralanıb.

Metbuat.az "TASS"a istinadən xəbər verir ki, şəhər polisi faktı təsdiq edib. Hadisənin hansı səbəbdən baş verdiyi hələki bilinmir. Hücum edən şəxslərin 2 nəfər olduğu ehtimal edilir. Yerli media onlardan birinin polis tərəfindən evində ölü halda tapıldığını bildirib.

Türkiyə mətbuatından "haberler.com"un məlumatına görə, ölənlər arasında türklər də var.

