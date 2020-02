Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev fevralın 19-da İtaliya Respublikasına dövlət səfərinə gedib.

Metbuat.az xəbər verir ki, Romada səfərdə olan dövlət başçısı İlham Əliyev, birinci xanım Mehriban Əliyeva və qızları Leyla Əliyeva ilə birlikdə şəhər gəzintisinə çıxıblar.

Romadan çəkilən görüntüləri Leyla Əliyeva şəxsi "Instagram" hesabında paylaşıb.

